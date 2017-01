Le SPF Finances a lancé un nouveau site web de ventes de biens immobiliers, Finimmoweb. On y trouvera facilement les biens vendus par l’État en Belgique et à l’étranger. Comme l’indique le communiqué des autorités fédérales, l’éventail de ces biens est diversifié et original. Il peut par exemple s’agir d’une ancienne gendarmerie reconvertie en maison, d’un site plus insolite comme un ancien bunker ou encore d’un bien exceptionnel, comme l’ancienne Abbaye de Florival, …