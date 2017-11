Fin des travaux de l’écoduc de Groenendaal : la circulation reviendra à la normale samedi

L’écoduc de Groenendaal est presque prêt pour accueillir les animaux de la Forêt de Soignes. Mais il ne sera ouvert à la faune qu’à partir du mois de décembre. En attendant, dès samedi, la circulation sur le ring au niveau de l’écoduc reviendra à la normale alors que les bandes de circulation avaient été réduites et la vitesse limitée à 50km/h.

En avril 2016, le coup d’envoi des travaux de construction de l’écoduc de Groenendaal était donné. Il enjambe désormais le ring de Bruxelles et permettra aux animaux de passer d’un côté à l’autre de la Forêt de Soignes, coupée en deux par le ring à cet endroit. Les automobilistes encourront également moins de risques d’accident dû au passage des animaux sur les voies du ring. Enfin, le pont est construit et aménagé de façon à protéger la faune du bruit et de la lumière générée par le ring.

Pour permettre la construction de l’écoduc, les bandes de circulation avaient été réduites à hauteur des travaux et la vitesse était limitée à 50 km/h. Tout reviendra à la normale dès ce samedi 4 novembre.