Fin du plan hiver à Bruxelles : 1700 consultations médicales réalisées

Avec la fin officielle de l’accueil d’urgence hivernal mardi, l’ONG Médecins du Monde annonce dans son bilan médical 167 soirées de présence dans les centres d’hébergement, 1.700 consultations médicales réalisées et 880 patients rencontrés à Bruxelles. L’association précise que les problèmes les plus fréquents sont respiratoires, musculaires, de peau et digestifs, mais 260 consultations ‘bien-être’ (massage et pédicure) ont été réalisées et 185 personnes ont été accompagnées vers le centre de soins de Médecins du Monde pour un suivi psycho-médico-social.

Médecins du Monde appelle à changer le système pour que les personnes sans-abri puissent accéder à une aide médicale toute l’année. « Chaque année, nous recevons plus de patients et nous ne nous attendons pas à ce que la tendance s’inverse », avance Nel Vandevannet, directrice des projets belges de Médecins du Monde. « Mettre en place, maintenir et fermer les centres d’hébergement d’urgence a un coût qu’il faut payer, année après année, parce que le Plan hiver n’apporte aucune solution structurelle au problème du sans-abrisme. C’est comme mettre un pansement sur une plaie béante! » Médecins du Monde demande par ailleurs la fin de la territorialité, qui exige d’une personne qu’elle renseigne une adresse de résidence pour recevoir une carte médicale. Les ministres Céline Fremault et Pascal Smet, accompagnés de Rudi Vervoort, responsable de la Régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale, des responsables du CPAS de la ville de Bruxelles et de représentants du Samusocial présenteront mercredi les solutions qu’ils mettront en place pour renforcer structurellement l’accueil des personnes sans-abri tout au long de l’année. Un bilan complet de l’accueil hivernal en Région bruxelloise sera aussi dressé à cette occasion. Les premiers chiffres disponibles indiquent qu’il a permis d’offrir 160.412 nuitées à 4.570 personnes, dont 751 familles. Les élus présenteront également le dispositif « bas seuil », qui vise à offrir une solution aux personnes en errance dans le métro. La plateforme Mineurs en exil a fait part fin avril de ses inquiétudes pour les quelque 123 enfants hébergés dans le cadre du Plan hiver.