Fin de l’épidémie de grippe en Belgique après 7 semaines

L’épidémie de grippe, qui avait été déclarée en Belgique il y a 7 semaines, est terminée, annonce l’Institut scientifique de santé publique (ISP) mercredi dans un communiqué. Les virologues et épidémiologistes de l’ISP appellent néanmoins à la prudence car le virus de la grippe continuera de circuler au cours des semaines à venir, bien que moins massivement.

Du 6 au 12 mars, le nombre de consultations pour syndrome grippal chez un généraliste est resté inférieur au seuil épidémique pour la deuxième semaine consécutive (89 consultations pour 100.000 habitants). C’est ce qui a permis à l’ISP d’annoncer la fin des hostilités. « L’épidémie de grippe hivernale, qui a commencé entre le 9 janvier et le 26 février, a été relativement courte et son intensité modérée », commente l’ISP. Sur la base de la surveillance réalisée par son réseau de médecins vigies, l’Institut estime que 385.000 personnes ont consulté un généraliste pour un syndrome grippal durant les sept semaines d’épidémie, dont le pic a été atteint durant la semaine du 30 janvier au 5 février. Sur ces 385.000 personnes, quelque 250.000 auraient effectivement contracté le virus de la grippe. Comme en 2014-2015 – saison durant laquelle le virus A(H3N2) avait également circulé – les personnes âgées ont été relativement plus nombreuses à être touchées qu’au cours d’autres épidémies de grippe, précise encore l’ISP (Belga)