Fin de la guerre entre UGC et Kinepolis

Kinepolis vend à UGC le bâtiment du cinéma de la Toison d'Or, annonce nos confrères de l'Echo ce jeudi matin. Cet accord met fin aux poursuites judiciaires menées depuis plusieurs mois entre les deux grands groupes cinématographiques.

En 2014, le deux groupes UGC et Kinepolis sont candidats pour acheter le bâtiment d’UGC Toison d’Or. C’est l’offre de Kinepolis qui est acceptée. L’UGC devient alors le locataire de son principal concurrent. Alors que Kinepolis invoque un investissement immobilier, UGC dénonce une volonté de tuer toute concurrence.

Quelques mois plus tard, Kinepolis triple le montant du loyer. Il passe de 450.000 euros à plus de 1,2 million par an. La guerre entre les deux parties est déclarée.

Le 27 avril dernier, les deux parties trouvent finalement un terrain d’entente. UGC rachète le bâtiment à Kinepolis. L’acte de vente devrait être signé au mois d’août.