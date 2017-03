Feu vert au dépôt de la demande de permis pour la transformation de la Bourse

La demande de permis d’urbanisme pour le réaménagement de l’édifice de la Bourse de Bruxelles en galerie publique et en centre d’expérience de la bière belge a été déposée à l’Administration régionale de l’Urbanisme, mardi, par le bureau d’architecte BORSA (Robbrecht en Daem – Baneton Garrino – Popoff), mandaté pour ce faire par la Ville de Bruxelles, ont annoncé jeudi les échevins du Tourisme Philippe Close (PS) et de la Régie foncière Mohamed Ouriaghli (PS).

La Région émettra un avis dans les 60 jours sur le caractère complet ou non du dossier. Une enquête publique et une concertation suivront dans les mois qui viennent. Pour les deux échevins, le dépôt de cette demande de permis d’urbanisme marque une étape importante dans le projet dont l’objectif est de rendre aux citoyens le bâtiment iconique de la Bourse, que tous les Bruxellois connaissent et que beaucoup n’ont pas eu l’occasion de découvrir. (Belga)