Fête de l’Iris : découvrez sur notre carte interactive toutes les activités du week-end

Ces samedi 6 et dimanche 7 mai, la Région de Bruxelles-Capitale fête son 28e anniversaire en grande pompe à l’occasion de la Fête de l’Iris. Des dizaines d’animations diverses auront lieu aux quatre coins de la région durant ces deux journées de fête. Le Food Trucks Festival à Tour et Taxis, les concerts électro et 100% belges de la Place des Palais ou encore les portes ouvertes au Parlement européen et au Parlement bruxellois ne sont que quelques-unes des activités proposées ce week-end.

Découvrez sur notre carte interactive ci-dessous toutes les animations proposées à Bruxelles et aux alentours ces samedi et dimanche.

> Plus d’informations sur la Fête de l’Iris.