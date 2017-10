Le Festival des droits de l’enfant #ZÉRO>18 dans deux communes bruxelloises en novembre

#ZÉRO>18, le Festival des droits de l’enfant et des jeunes, prendra ses quartiers dans six villes wallonnes et deux communes bruxelloises durant les trois week-ends qui s’étalent du 12 au 26 novembre, annonce lundi la Fédération Wallonie-Bruxelles dans un communiqué.

La septième édition de l’événement entièrement gratuit se déroulera, selon les dates, à Ixelles, Molenbeek, Genappe, Ath, Verviers, Charleroi, Braine-l’Alleud et Liège. Répartis sur plusieurs week-ends, il célébrera la « Journée internationale des droits de l’enfant » du 20 novembre et visera à faire découvrir la Convention internationale des droits de l’enfant de manière ludique et festive. Scènes ouvertes, ateliers artistiques et créatifs, sport, espaces jeux, concerts, projections de films et spectacles sont entre autres prévus au programme.

Belga