Fermeture de la jonction Nord-Midi durant le prochain week-end : la SNCB propose des alternatives

La jonction Nord-Midi sera fermée durant le week-end prolongé du premier mai pour réaliser d’importants travaux d’infrastructure. La SNCB propose donc des alternatives pour ceux qui devraient utiliser la jonction. Trois trains par heure (un IC et deux trains navettes) effectueront la liaison entre les gares de Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi via la ceinture ferroviaire ouest, tandis que la gare de Bruxelles-Central ne sera pas desservie. Certaines lignes seront déviées et d’autres scindées.

Bruxelles-Central, la mer et l’aéroport

Comme la gare de Bruxelles-Central n’est pas desservie, les usagers de la SNCB pourront utiliser gratuitement le réseau STIB pour se rendre dans le centre-ville. Des billets STIB peuvent être échangés dans les gares bruxelloises contre un titre de transport SNCB valable. Quant au déplacement vers la mer du Nord, les deux principales liaisons (Eupen-Ostende et Genk-Knokke/Blankenberge) seront déviées. Elles ne s’arrêteront ni à Bruxelles-Nord, ni à Bruxelles-Midi, mais feront exceptionnellement arrêt à Schaerbeek et Denderleeuw. Pour les habitants de la capitale, il faudra prendre un train à Nord ou Midi jusqu’à Schaerbeek, Denderleeuw ou Gand-Saint-Pierre, pour une correspondance. Vers la Panne, pas de changement puisque le train IC 29 Landen – La Panne s’arrêtera bien à Bruxelles-Nord et Midi. Pour se rendre à Brussels Airport, trois trains par heure circuleront au lieu de six habituellement, à savoir les deux trains navettes.