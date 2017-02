Favoritisme dans l’octroi de subsides en faveur des socialistes

Le gouvernement bruxellois a approuvé ce jeudi 2 février la liste des dossiers sélectionnés dans le cadre d’un appel à projet lancé en septembre dernier par la Cocof et la VGC. Deux millions d’euros seront donc répartis entre les différents dossiers sélectionnés, visant à renforcer la cohésion sociale, le dialogue interculturel et la diversité. Si la but est noble, c’est le choix de ceux-ci et la composition du jury qui posent question.

Les grands gagnant de cet appel à projet n’est autre que les communes socialistes d’Evere et de Saint-Gilles qui ont reçu respectivement 95.000 et 80.000 euros. Plusieurs dossiers molenbeekois, dont la majorité est MR-CDH-Ecolo, n’ont par contre pas été sélectionnés alors qu’ils demandaient chaque fois des sommes relativement modestes entre 10. 000 et 30.000 euros.

Sans parler de qualité, il semblerait que les lauréates sont majoritairement étiquetés socialistes. Rudi Vervoort avait pourtant annoncé un jury d’experts indépendants, sans faire connaître les noms au préalable. Une discrétion qui fait sens aujourd’hui, puisque quatre des six membres du jury font parties de cabinets socialistes.

Le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a simplement précisé à la DH que les choix ont été faits en toute transparence.

Source: DH