Facebook va installer son QG bruxellois dans le Quartier européen

Selon le quotidien L’Écho, un contrat de location va bientôt être signé entre Facebook et le propriétaire de l’immeuble Regent Park, situé au coeur du Quartier européen, au coin de la rue de la Loi et du boulevard de la Régence. La célèbre entreprise américaine s’installerait d’ici trois semaines au 6e étage du bâtiment construit en 2016, non loin de l’ambassade des États-Unis.

Facebook payera toutefois le prix fort pour cette installation au centre de la capitale européenne : le prix du loyer s’éleverait entre 320 et 340 euros au mètre carré. Vu que Facebook veut d’abord louer 800 m² de bureaux, cela signifie que le loyer s’élevera, au moins, à près de 256.000 euros par mois. (Photo: Regent Park/CBRE-Cushman & Wakefield)