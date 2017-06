Fabain Maingain: « Il faut mettre en place un espace de débat sur le piétonnier »

Fabian Maingain (DéFI), député bruxellois et conseiller communal à la ville de Bruxelles, était l’invité de L’Interview à 12h45. Jean-Jacques Deleeuw l’interrogeait sur les relations entre la Région bruxelloise et la ville de Bruxelles et notamment sur l’exemple du piétonnier.

Découvrez l’intégralité de L’Interview de Fabian Maingain, durant laquelle il est également revenu sur la sortie des Etats-Unis de l’accord sur le Climat et sur les relations entre la Région bruxelloise et la Ville de Bruxelles.