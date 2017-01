Exposition « Ukiyo-e » : ouverte trois week-ends supplémentaires.

Forte de son succès, le Musée du Cinquantenaire a décidé de prolonger l’exposition « Ukiyo-e, les plus belles estampes japonaises ». 36 000 visiteurs ont déjà vu cette exposition depuis son ouverture en octobre dernier. Trois weekends sont ajoutés au calendrier : le 18 et 19 février, le 25 et 26 février et le 04 et 05 mars. Les visiteurs ont donc six journées de plus pour découvrir un évènement important de la saison culturelle 2016-2017. Les estampes présentes proviennent de la propre collection des Musées royaux d’art et d’Histoire et qui n’a plus fait l’objet d’une exposition de cette envergure depuis 1989.