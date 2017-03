Il compte parmi les photographes contemporains les plus célèbres. Steve Mc Curry, particulièrement connu pour sa photo de la jeune Afghane aux yeux verts sera exposé du 4 mars au 25 juin à la Bourse. L’exposition regroupe une collection de plus de 200 photographies en grand format, avec de nombreuses photos inédites. C’est la rétrospective la plus complète dédiée au photographe américain jusqu’ici. De l’Inde à l’Afghanistan, de l’Asie du Sud-Est à l’Afrique en passant par les États-Unis ou encore par Cuba, l’exposition réalisée e par Biba Giacchetti est un véritable voyage autour du monde.

Rencontre exceptionnelle avec Steve Mc Curry

Aujourd’hui à 15h, Steve Mc Curry donnera une conférence dans les locaux de l’IHECS, rue de l’Étuve. Des étudiants de l’IHECS et de l’ULB ont été invités à venir poser des questions au célèbre photographe. L’évènement affiche complet.