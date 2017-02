Exposition gratuite de 280 artistes bruxellois ce week-end au Vanderborght

Quelque 280 artistes plasticiens bruxellois, amateurs et professionnels, seront réunis samedi et dimanche sur les 6 étages des anciens établissements Vanderborght, situés rue de l’Écuyer. Cette exposition, initiative de l’échevinat de la Culture de la Ville de Bruxelles, proposera plus de 840 œuvres à découvrir gratuitement.

Le vernissage aura lieu vendredi soir. Il s’agit de la 4e édition de Carte de Visite ARTopenKUNST. L’an dernier, l’exposition a compté 230 inscrits. Plus de la moitié des artistes participent cette année pour la première fois. Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus. « Le Vanderborght, c’est plus de 6.000 m2 d’espace exposition au cœur de Bruxelles », souligne Karine Lalieux, échevine de la Culture. « Depuis 3 ans, le temps d’un week-end, je le mets à la disposition des artistes bruxellois via l’événement Carte de Visite ARTopenKUNST. Les inscriptions sont ouvertes à tous les artistes plasticiens de plus de 18 ans domiciliés sur le territoire communal ou y ayant leur atelier, sans sélection et gratuitement. »

Tout au long du week-end, le public et les artistes sont invités à voter pour leurs coups de cœur. La Ville remettra, dimanche après-midi, deux prix d’une valeur de 1.000 euros chacun. Des boîtes à messages permettront aux visiteurs de laisser des mots aux artistes. Des ateliers pour petits et grands seront également organisés.

