Attentat de Manchester : Charles Michel exprime son soutien au peuple britannique

Le Premier ministre belge a exprimé son soutien au Royaume-Uni où 19 personnes ont perdu la vie lundi soir lors d’une explosion à la sortie d’un concert de la chanteuse pop Ariana Grande à la Manchester Arena, dans le nord-ouest du pays.

« Toutes mes pensées vont aux victimes à Manchester et j’exprime le soutien belge pour le Royaume-Uni« , a réagi mardi matin le Premier ministre belge Charles Michel (MR) dans un message posté sur le réseau social Twitter. Le chef de la diplomatie, Didier Reynders (MR), a également apporté sa « solidarité avec les Britanniques », qualifiant les faits « d’attaque ignoble ». Le vice-premier ministre Jan Jambon (N-VA), chargé des Affaires intérieures, s’est aussi exprimé au sujet des « horribles événements en Grande-Bretagne ». « Nous sommes aux côtés des victimes et des services de secours », a-t-il communiqué sur Twitter. Le bilan de l’explosion survenue à 23h33 heure belge est de 19 morts et de 50 blessés. La détonation a suscité des mouvements de panique dans la foule quittant la Manchester Arena lundi soir.

La première ministre britannique Theresa May a condamné l’incident et répété que la police traitait les fais comme un « incident terroriste » tant qu’elle n’a pas de preuve du contraire. En France, le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a exprimé sur Twitter sa « solidarité avec le peuple britannique ». « Mes premières pensées vont aux victimes et familles endeuillées », a-t-il indiqué. Le soutien est également parvenu de Berlin, le porte-parole de la Chancelière allemande, Angela Merkel, affirmant que « nos pensées et prières sont avec la population de Manchester touchée par l’explosion. Nous pleurons les morts et espérons que les blessées seront rapidement rétablis. »

Bruxelles, Paris et Berlin sont trois capitales européennes qui ont été frappées par des attentats terroristes dans le courant de l’année passée. Londres a aussi été le théâtre d’un attentat en mars dernier. « Les Canadiens ont appris avec horreur l’attentat survenu à Manchester » et leurs « pensées accompagnent les victimes et leur famille », a pour sa part écrit le Premier ministre du Canada Justin Trudeau sur son compte Twitter. Le Premier ministre de l’Australie, qui fait aussi partie du Commonwealth, a pour sa part condamné une « attaque brutale sur des jeunes gens (…) contre l’innocence ». « Cet incident, cette attaque, est particulièrement vile, criminelle et horrible car elle semble avoir été menée délibérément contre des adolescents », a-t-il déclaré au Parlement australien.

La chanteuse américaine Ariana Grande, 23 ans, est particulièrement appréciée du jeune public. Elle a rapidement été déclarée saine et sauve et s’est déclarée « brisée » par l’explosion et « du fond de son cœur, si si désolée ». Il était prévu que la vedette se produise dimanche au Sportpaleis d’Anvers, dans le cadre de sa tournée « Dangerous Woman » qui a été suspendue en Europe dans la foulée du drame.

La police britannique a confirmé qu’il s’agit d’un attentat terroriste. L’auteur de l’attentat de Manchester est mort en faisant exploser un engin, a-t-elle indiqué. Le bilan passe à 22 morts, dont plusieurs enfants, et 59 blessés. (Belga)