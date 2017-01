Evere : un immeuble sans chauffage central depuis le 1er janvier

Il fait froid dans un immeuble de co-propriété à Evere au 51-53, rue du Bon Pasteur. En effet, le chauffage central est en panne depuis le premier janvier et à ce jour les techniciens n’ont pas encore réussi à résoudre le problème. Les radiateurs de certains habitants de l’immeuble seraient même froids depuis le 8 décembre. Pour l’instant, locataires ou propriétaires se la jouent à la débrouille, chauffage d’appoint électrique, gros pulls et manteaux en permanence. Les températures très froides de cette semaine ne rendent pas les choses plus faciles. L’origine de la panne aurait été finalement trouvée ce mardi, sans que la situation ne soit pour l’instant revenue à la normale.

Témoignage recueilli par Thierry Dubocquet et Michel Geyer