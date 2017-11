Euthanasie et soins palliatifs vont main dans la main selon une étude universitaire

Sept personnes sur dix qui ont été euthanasiées en 2013 ont aussi reçu l’appui d’une équipe de soins palliatifs, soit plus que les gens qui ne décèdent pas par euthanasie mais non plus de façon naturelle. Dans ce groupe, seulement 42,5% des mourants ont bénéficié de soins palliatifs, selon une étude universitaire rapportée par De Standaard et Het Nieuwsblad lundi.

L’équipe de chercheurs sur les soins en fin de vie de la VUB et de l’UGent a analysé un échantillon de 3.751 cas de décès en 2013. Il en ressort que les équipes de soins palliatifs étaient impliquées dans la prise de décision et/ou d’exécution de près de six sur dix des personnes ayant choisi l’euthanasie.

Belga