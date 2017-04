Europa League : Mourinho assure que Manchester United est très motivé et veut atteindre la finale

Anderlecht peut s’attendre à affronter une équipe de Manchester très motivée. C’est ce qu’a annoncé l’entraîneur de Manchester United jeudi lors de la traditionnelle conférence de presse à la veille du quart de finale aller de l’Europa League de football au Stade Constant Vanden Stock (21h05).

Le Portugais se méfie cependant des Bruxellois. « Anderlecht est une menace. Ils ont une bonne équipe et une certaine manière de jouer. Ils sont capables de mettre de la pression et d’être dangereux en contre« , a lancé Mourinho. « Nous devrons être au top. En cas de contre-performance, il nous restera encore le match retour à Old Trafford, où nous avons tout gagné cette saison. Nous allons jouer dans un petit stade mercredi mais Anderlecht aura beaucoup de soutien de la part de ses supporters. Je pense qu’à ce stade de la compétition, tout le monde veut aller en finale. Anderlecht a déjà joué 12 rencontres (avec les tours qualificatifs de la Ligue des Champions) pour en arriver là, nous 10. La motivation sera grande de part et d’autre du terrain. » Paul Pogba, devrait être de la partie. Le Français, joueur le plus cher de l’histoire du football, peut compter sur son coéquipier belge Marouane Fellaini. « Avec son expérience, c’est un peu comme mon grand frère sur le terrain, il me donne beaucoup de conseils. Marouane se donne toujours à cent pour cent sur le terrain », a expliqué Pogba. Anderlecht devra espérer un jour sans de Zlatan Ibrahimovic. Lors de sa dernière visite à Bruxelles avec le Paris Saint-Germain (0-5) en 2013, l’attaquant suédois, auteur d’un quadruplé, avait régalé le Parc Astrid. « C’est pour les livres d’histoire ça », a lancé Mourinho. « Zlatan marque partout. Peut-être qu’il ne s’en souvient même pas (ce qui serait malgré tout étonnant, ndlr). Tout le monde au club veut atteindre la finale et c’est peut-être une motivation supplémentaire pour Ibrahimovic. Ce serait en effet sa première et elle se jouera en Suède (NDLR: à Solna, près de Stockholm). » (avec Belga)