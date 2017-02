Europa League : les Mauves prêts pour le choc face au Zenit

Le Sporting d’Anderlecht se prépare à affronter en 16e de finale aller de l’Europa League les Russes du Zenit Saint-Petersbourg (jeudi 21h). Un atout pour les Mauves : la bonne forme de leur jeune capitaine, Youri Tielemans. Encore buteur et donneur d’assist dimanche face à Zulte Waregem (4-2), il dispute une bonne saison avec Anderlecht. « Je me sens très bien. Il y a parfois des moments où la fatigue se fait sentir inconsciemment, mais je me sens bien et je pense que cela se voit en match« , a déclaré le médian bruxellois.

Tielemans, des stats impressionnantes

Cette saison, Tielemans a inscrit 8 buts et délivré six assists en championnat. Ses stats sont de 4 buts et 1 passe décisive en Europa League. « L’entraîneur me fait jouer plus haut. C’est donc plus facile d’être dans les 16 mètres pour marquer et donner des assists. Ma position dans le jeu explique mes statistiques« . Youri Tielemans n’est cependant pas assuré de débuter jeudi face aux Russes, l’entraîneur anderlechtois ayant indiqué qu’il comptait faire tourner son effectif. « Cela ne m’ennuie pas. L’entraîneur fait ses choix et nous devons les respecter« , a commenté le numéro 31 du Sporting. « Les joueurs sur le banc ont autant de qualités que ceux sur le terrain. Le Zenit a une équipe très solide, avec de très bonnes individualités. Ca ne sera pas facile mais nous allons faire de notre mieux. C’est un match important« .

Photo : Belga