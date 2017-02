Europa League : Le Sporting d’Anderlecht passe par le chas de l’aiguille au Zenit Saint-Pétersbourg

Malgré son avance confortable de deux buts à la suite à sa victoire au match aller (2-0), le Sporting d’Anderlecht s’est fait très peur, jeudi lors des seizièmes de finale retour de l’Europa League. Il s’est incliné en déplacement 3-1 sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg. Mené 3-0 à partir de la 78e, Anderlecht a marqué le but salvateur grâce à Isaac Thelin à la 90e et dernière minute du temps réglementaire.

Pour cette 400e rencontre européenne de l’histoire du RSCA, René Weiler devait se passer de Sofiane Hanni, Kara, et Lukasz Teodorczyk. Les Russes ont logiquement pris le début de match à leur compte avec des tentatives signées Aleksandr Kokorin (8e) et Javi Garcia (21e). Dans la foulée, le Zenit a pris l’avantage. Trouvé sur l’aile, Artem Dzyuba est rentré dans la surface. Un contre favorable a permis à Giuliano d’hériter du cuir. Après un subtile dribble, il a facilement battu Ruben (1-0, 24e). Incapable de se créer une seule occasion en première mi-temps, le Sporting aurait même pu encaisser un second but sur une sortie hasardeuse de Ruben (36e). Toujours aussi peu inspirés offensivement au retour des vestiaires, les ‘Mauves’ n’ont rien pu faire sur le deuxième but russe. Sur un superbe mouvement collectif, Dzyuba a trompé Ruben d’un plat du pied limpide (2-0, 72e). Sur une passe en profondeur, Dzyuba, encore lui, s’est facilement joué d’Olivier Deschacht avant de trouver Giuliano en retrait, dont la frappe n’a laissé aucune chance à Ruben (3-0, 78e). Alors que le Sporting n’avait pas encore cadré le moindre tir, René Weiler a décidé de faire monter le défenseur Bram Nuytinck pour le positionner en pointe. Et c’est le Néerlandais qui a remisé le ballon de la tête pour le Suédois Isaac Thelin, dont la reprise de la tête a fini dans les filets de Yuri Lodygin (3-1, 90e). Le RSCA s’est qualifié grâce à son unique tir cadré de la rencontre. Pour la deuxième année de rang, le Sporting d’Anderlecht rejoint donc les huitièmes de finale de l’Europa League. L’année dernière, le RSCA avait été éliminé à ce stade de la compétition par les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk entraîné par Mircea Lucescu qui était jeudi sur le banc du Zenit. (SPF,