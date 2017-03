Etterbeek : des parents de l’Athenée Jean Absil tentent de sensibiliser la Ministre Schyns contre la surpopulation dans leur école

Cela fait un an que des parents, mais aussi le personnel de l’Athénée Jean Absil à Etterbeek se mobilisent contre la surpopulation scolaire. L’école qui comptait 800 élèves il y a quelques années, devrait en compter bientôt 1500, suite à « des injonctions ministérielles » pour augmenter les classes de première, selon eux. Les parents dénoncent la saturation des espaces communs de l’école et les conséquences graves pour les enfants et les travailleurs. Finalement, la ministre de l’Enseignement, Marie-Martine Schyns a visité l’école afin de constater les faits. Mais dans un communiqué, les parent et les travailleurs présents dénoncent le fait qu’elle a refusé de les recevoir.