Etre maman et entreprendre, c’est tout-à-fait possible

Etre maman et créer son entreprise ou exercer un métier d’indépendante est tout-à-fait possible, même si ce n’est, certes, pas aisé. Concilier un travail épanouissant et la vie de famille nécessite forcément pour certaines femmes, une énergie et une organisation sans faille. Pour les aider, les soutenir, les encourager et bien entendu les conseiller, Nathalie une « mompreneure (pour maman et entrepreneure) », qui a elle même ouvert une boutique de chaussures, a créé le site internet mompreneurs, ainsi qu’une page Facebook.

REPORTAGE de Catarina Letor eet Béatrice Broutout