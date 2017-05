Etourdissement animalier obligatoire : vif échange sur le plateau des Experts de BX1

Faut-il étourdir les animaux avant de les abattre? La question n’a pas encore été tranchée à Bruxelles. Contrairement à la Wallonie et à la Flandre, la capitale a reporté le débat au Parlement en attendant une proposition du Gouvernement.

Sur le plateau des Experts, le Journaliste Mehmed Koksal a dénoncé un calcul politique dans un dossier qui « traîne » parce que « le poids des électeurs musulmans est plus important à Bruxelles » a-t-il développé, faisant réagir le député socialiste Ridouane Chahid « vous jouez sur les mots (…) vous savez quelle communauté vous visez en disant cela« . Présent aussi, le journaliste indépendant et auteur Nicolas Roisin « a estimait que le député PS faisait « de la victimisation« .

(Emission à revoir intégralement dans l’onglet « Emissions » de BX1.be)