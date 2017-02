Et les Bruxellois(e)s de l’Année sont…

Vous avez voté très nombreux pour les Bruxellois(e)s de l’Année dans six catégories. Les rédactions du journal Le Soir, de Viva Bruxelles, du Vlan et de BX1 avaient retenu 25 personnalités et projets qui ont marqué l’année 2016.

Voici les lauréats :

En politique, la lauréate est Françoise Schepmans, bourgmestre MR de Molenbeek.

En culture, le lauréat est le Mima Museum (Millennium Iconoclast Museum of Art) à Molenbeek.

En économie, la coopérative d’alimentation durable Färm.

En sport, le lauréat est le hockeyeur du Racing Bruxelles, mais aussi des Red Lions, Tom Boon.

Dans la catégorie société, les lauréats sont les services de secours lors des deux attentats du 22 mars 2016.

Bruxellois de l’Année toutes catégories : les services de secours lors des deux attentats du 22 mars 2016.