Envoyez-nous vos photos et vidéos prises au moment des attentats de Bruxelles

Il y aura un an ce 22 mars, par deux fois, en moins d’une heure et demie, des explosions terroristes, à l’aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek, tuaient 32 personnes et en blessaient des dizaines d’autres. Bruxelles et la Belgique entière plongeaient dans le chaos.

BX1, dans ses éditions du JT de fin mars et lors de deux émissions spéciales, reviendra très largement sur ces événements dramatiques.

Peut-être étiez-vous sur place ce 22 mars 2016 à l’aéroport ou à Maelbeek, ou même à proximité; et aviez-vous filmé l’une ou l’autre scène avec votre smarphone ou pris des photos ?

Ces documents nous intéressent. Et intéresseront les Bruxellois.

Envoyez nous vos documents, photos et vidéos, via l’outil d’envoi de fichiers WeTransfer à l’adresse pj@bx1.be avant le mercredi 15 mars 2017. Précisez en message, votre nom et adresse mail, ainsi qu’en quelques mots, l’endroit et les circonstances dans lesquelles vous avez pris les photo et/ou tourné les vidéos.

