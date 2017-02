Environ 300 Coccinelle et Beetle participent à la 9e Love Bugs Parade

Environ 300 Coccinelle et Beetle ont participé, dimanche après-midi, à la 9e Love Bugs Parade à Bruxelles. Les voitures se sont réunies dimanche matin sur l’Esplanade du parc du Cinquantenaire, devant l’Autoworld. Elles ont quitté le site vers 13h30 pour rejoindre Waterloo.

Pour la deuxième année consécutive, l’accent de la Love Bugs Parade a été porté sur le mouvement hippie qui a connu deux grands moments: le Summer of Love de San Francisco en 1967 et le festival de Woodstock en 1969. Les organisateurs ont demandé aux participants de décorer leur véhicule et de se déguiser à la mode hippie. Quelque 300 personnes étaient inscrites cette année. La plus ancienne Coccinelle datait de 1952 et l’exemplaire le plus récent de New Beetle de 2017. Des Combi T1, emblématiques du Flower Power, ont aussi participé à la parade motorisée. (Belga)

Reportage Martin Caulier et Camille Dequeker