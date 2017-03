Enquête publique pour la rénovation du tunnel Léopold II ouverte depuis une semaine.

L’été dernier, un appel à candidats a été lancé pour la rénovation du tunnel Léopold II. L’enquête publique pour la rénovation et le permis d’environnement du tunnel Léopold II se déroulera jusqu’au 23 mars avec pour objectif l’obtention des permis cet été. L’enquête publique a débuté le 9 mars et la réunion de la commission de concertation est programmée dans les semaines qui viennent.

Les travaux sont importants. En plus de l’étanchéité du tunnel, le béton endommagé, la ventilation, l’éclairage et la signalisation doivent être remplacés. 17 sorties de secours supplémentaires seront également créées. Le début des travaux est programmé pour 2018. Le gouvernement a décidé que le tunnel sera fermé uniquement la nuit (entre 22h et 6h) en semaine et les mois d’été. Le gouvernement a en effet décidé que le tunnel ne peut être fermé en journée et durant l’ensemble des travaux. Les fermetures totales sont nécessaires pour rénover l’ensemble de la chaussée.

Le projet de rénovation du tunnel Léopold II a été lancé en juillet de l’année dernière. Actuellement, les consortiums sélectionnés préparent leurs offres.