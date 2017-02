La secrétaire d’Etat bruxelloise en charge de l’Egalité des chances, Bianca Debaets (CD&V), a souligné que le gouvernement régional mettait l’accent sur l’emploi et l’enseignement pour lutter contre la pauvreté des enfants à Bruxelles. « Nous investissons dans deux remèdes : des emplois pour les parents et des soins et un enseignement de qualité pour les enfants », a-t-elle commenté, en réaction à des articles publiés mercredi dans De Standaard et La Libre.

A Bruxelles, plus de quatre enfants sur 10 (43%) naissent dans une famille vivant sous le seuil de pauvreté (revenus en dessous de 867 euros par mois si le parent est seul), rapportent les quotidiens. Ces chiffres proviennent d’une étude de l’école de santé publique de l’ULB, soutenue par la Fondation Roi Baudouin (FRB). Parmi les ménages en situation de précarité au moment de la naissance, 80% concernent des mères d’origine non européenne. « Nous avons réalisé la plus grande extension de la capacité d’accueil d’enfants à Bruxelles depuis des années. L’an dernier, j’ai investi avec mon collègue Jo Vandeurzen pour 400 nouvelles places. Nous avons également mené une réforme structurelle du bureau de consultation de Kind&Gezin », souligne Mme Debaets. Elle ajoute que le chômage des jeunes est en baisse à Bruxelles, mais reconnaît toutefois que la pauvreté infantile reste un problème typique des grandes villes, où la croissance de la population est alimentée par un flux constant de nouveaux arrivants. (Belga)