En mai, Bruxelles fête ses marchés

14 marchés bruxellois participeront à la campagne internationale « J’aime mon marché ». L’opération se déroulera pendant la première quinzaine de mai. L’objectif : promouvoir les marchés alimentaires, véritables lieux de rencontres et de convivialité. A Bruxelles, de nombreuses animations seront organisées : ateliers de récupérations, chasse au trésor, tombola, etc.

« En plus de proposer une large variété de produits, ces espaces de consommation contribuent à animer les quartiers et créer des emplois. Rien qu’à Bruxelles Ville, nous avons plus de 400 marchands qui se rendent chaque semaine sur l’un de nos 14 marchés. » explique Marion Lemesre, l’échevine des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles.



Plus d’informations : www.lylm.be