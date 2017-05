Emmanuel et Brigitte Macron sont à Bruxelles : Charles Michel et sa compagne les ont accueillis

Après avoir accueilli le président américain Donald Trump et son épouse Melania ce mercredi après-midi puis le Premier ministre canadien Justin Trudeau en soirée, Charles Michel et sa compagne Amélie Derbaudrenghien étaient présents ce jeudi matin à l’aéroport de Melsbroek pour accueillir le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte.

Les deux hommes vont discuter au 16, rue de la Loi lors d’une rencontre bilatérale avant qu’Emmanuel Macron rencontre, dans un endroit tenu secret, le président américain Donald Trump, pour la première fois depuis leur investiture.

Emmanuel Macron est également présent à Bruxelles pour le mini-sommet de l’OTAN, prévu au nouveau siège de l’organisation à Haren, ce jeudi dès 16h00. (Gr.I., photos Belga)