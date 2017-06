Elio Di Rupo propose un congrès statutaire du PS sur le décumul intégral des mandats

Le président du parti socialiste Elio Di Rupo a annoncé mardi soir sur Twitter qu’il proposera au prochain Bureau du PS l’organisation d’un congrès extraordinaire de modification statutaire sur le décumul des mandats le 2 juillet.

Quelques minutes plus tôt, le ministre-président wallon Paul Magnette avait indiqué dans le Journal Télévisé de la RTBF qu’il partageait totalement l’ultimatum des Jeunes socialistes exigeant le décumul intégral des mandats. « Le PS vit une crise profonde », a-t-il indiqué, « nous avons besoin de réformes radicales le plus vite possible, avant les vacances d’été ». Paul Magnette a également réfuté son désir de devenir président du PS, expliquant qu’Elio Di Rupo reste l’homme fort du Parti Socialiste. (avec Belga, photo Belga/Eric Lalmand)