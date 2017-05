Élections législatives françaises : voici les candidats du Benelux d’En Marche et de La France Insoumise

Les élections législatives françaises se dérouleront les dimanche 10 et 17 juin prochains, et auront un impact en Belgique. En effet, la 4e circonscription des Français de l’étranger représente les pays du Benelux, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Deux mouvements ont ainsi déjà présenté leur candidat pour cette circonscription : La France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, et La République En Marche, la liste portée par le nouveau président de la République française, Emmanuel Macron.

Du côté de La France Insoumise, Sophie Rauszer sera la candidate effective pour le Benelux, avec Pierre Lavéant comme suppléant à ses côtés. Sophie Rauszer est assistante parlementaire à la Commission européenne et représentait déjà Jean-Luc Mélenchon en Belgique lors de l’élection présidentielle. Pierre Lavéant, pour sa part, travaille également depuis de nombreuses années à l’Office Européen des Brevets à La Haye. Ils comptent réussir un meilleur score qu’à l’occasion de l’élection présidentielle, durant laquelle Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 20,4% des votes en Belgique lors du premier tour.

Pour La République En Marche, Pieyre-Alexandre Anglade sera le candidat du mouvement du président Emmanuel Macron. L’homme de 30 ans, assistant parlementaire pour le vice-président tchèque du parlement européen Pavel Telicka, espère faire aussi bien que l’ancien ministre français des Finances, qui a obtenu plus de 89% des votes lors du second tour de l’élection présidentielle, en Belgique.

Ces trois candidats souhaitent ainsi prendre la place de Philip Cordery, député PS de la 4e circonscription, sur les bancs de l’Assemblée Nationale, à Paris. (Photos La France Insoumise / La République En Marche !)