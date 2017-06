Elections législatives françaises : la majorité absolue pour la République en Marche

Selon les résultats du ministère français de l’Intérieur publiés à 01h00 dans la nuit de dimanche à lundi, sans compter les votes des 11 circonscriptions des Français de l’étranger, le parti présidentiel centriste la République en Marche (REM) et son allié du MoDem remportent à l’issue du second tour des législatives 341 députés sur 577. Ce chiffre les place, comme les projections réalisées précédemment l’avaient estimé, largement au-delà de la majorité absolue de 289 sièges dans cette assemblée. Les circonscriptions des Français de l’étranger, non comprises dans ces résultats intermédiaires, représentent 11 sièges.

223 femmes ont été élues, un record !

Au total, 223 femmes ont été élues, un record. Le dernier en date correspondait au total de 155 femmes députées à l’issue des législatives de 2012. Un autre record historique est quant à lui moins positif: celui de l’abstention, chiffrée par l’Intérieur à 56,64%, selon des résultats encore incomplets mais calculés durant la nuit sur la base de 97% des inscrits reçus. Le Premier ministre Edouard Philippe devrait, lundi ou mardi, comme le veut la tradition, remettre la démission de son gouvernement pour en former un nouveau, sans doute limité à un léger remaniement. Cet homme politique issu de la droite modérée prononcera vraisemblablement le 4 juillet sa déclaration de politique générale devant les députés.

Large victoire du REM au Benelux

Entre 70 et 100 personnes se sont rassemblées dimanche soir au bar Chez Charly à Saint-Gilles pour fêter la victoire aux législatives françaises de Pieyre-Alexandre Anglade (La République en marche) dans la 4e circonscription des Français de l’étranger, celle du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg). Avec environ 75% des voix, sa victoire devant Sophie Rauszer (La France insoumise) est écrasante. Après un discours de remerciement à son équipe, Pieyre-Alexandre Anglade confie qu’il croit au travail en réseau, non à l’exercice solitaire du pouvoir, à quelque niveau que ce soit.