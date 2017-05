Un ouvrier est décédé après l’effondrement de blocs de béton dans l’ancien immeuble du Quick ce lundi après-midi. Une enquête a été ouverte, le chantier est sous scellé et bloqué. Fabrizio ANTIOCO, substitut de l’auditeur du travail est chargé du dossier. « Les travaux reprendront éventuellement quand on sera sûrs et certains qu’il n’y a plus de risque pour la sécurité » a-t-il dit à notre micro.

Fabrizio ANTIOCO au micro de Michel Geyer