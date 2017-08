Eddy Merckx encouragera les participants à sa « Classic » ce samedi au Stade Roi Baudouin

La première édition de l' »Eddy Merckx Classic » pour cyclotouristes et cyclosportifs se déroulera ce samedi 26 août au départ du Stade Roi Baudouin à Bruxelles.

Le plus grand champion cycliste de tous les temps sera présent pour encourager les centaines de participants.

Le Stade Roi Baudouin sera le théâtre, ce samedi 26 août, de la première édition de l' »Eddy Merckx Classic » pour cyclotouristes et cyclosportifs. Les organisateurs de Golazo proposeront trois distances, au choix, de 58, 117 et 155 kilomètres. Les départs seront possibles à partir de 7h30. Le parcours traversera les trois régions du pays, la région bruxelloise, les Ardennes Flamandes via le Pajottenland, la région de Grammont, dont le célèbre « Muur », via le Nord du Hainaut pour les participants qui évolueront sur les 155 kilomètres.

« Plus de 600 participants sont déjà préinscrits mais ce chiffre va encore évoluer« , a-t-on indiqué chez Golazo. « Eddy Merckx sera présent dès 7h30 pour encourager les cyclos au départ et il sera également à l’arrivée pour les accueillir« .

L' »Eddy Merckx Classic » s’inscrit dans le concept d’autres randonnées similaires Former Belgian cyclist Eddy Merckx pictured as Bpost presents new stamps from the series ‘Belgium turns yellow, the Ten Belgian Tour Winners’ (Belgi?¿ kleurt geel – De 10 Belgische Tourwinnaars – La Belgique se pare de jaune – Les 10 vainqueurs belges du Tour de France), at the postage stamp printer in Mechelen, Wednesday 07 June 2017. BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQmises sur pied par Golazo, comme la « Greg Van Avermaet Classic » (mai) à Berlare-Donkmeer, la « Philippe Gilbert Classic » (avril) à Aywaille, la « Fabian Cancellara Classic »(mars) à Harelbeke ou encore la « Sven Nys Classic » qui se déroulera le 2 septembre 2017 à Baal.

Belga/Photo: Belga