Eddy Merckx Classic Tour : Eddy Merckx présent lors du départ

Greg Van Avermaet, Sven Nys, Fabian Cancellara et Philippe Gilbert appartiennent indéniablement au club très fermé des héros du peloton ayant apporté plus d’éclat au cyclisme ces 10 dernières années, récoltant ensemble 3 titres olympiques et 7 titres mondiaux. Le Cycling Heroes Tour regroupe les parcours favoris de ces champions. Ce samedi 26 août, c’est au tour d’Eddy Merckx d’être mis à l’honneur.

Le coureur Eddy Merckx était personnellement présent pour emmener tous les fans de vélo sur une randonnée unique à travers Bruxelles, la Flandre et la Wallonie. Un parcours qui porte le nom du coureur le Eddy Merckx Classic. Le départ s’est donné depuis le Heysel à Bruxelles. Le parcours a traversé ensuite le Pajottenland en direction des Ardennes flamandes. Les participants ont eu le choix entre des distances de 83, 113 ou 153 kilomètres. Lors de la plus longue randonnée, les participants ont franchit notamment le Mur de Grammont avant de revenir sur Bruxelles via le nord de la province du Hainaut. Peu avant l’arrivée, tout le monde est passé par l’usine des Eddy Merckx Cycles à Zellik.

L’Eddy Merckx Classic est la cinquième randonnée à figurer au calendrier du Continental Cycling Heroes Tour, une série de randonnées premium pour cyclosportifs dans lesquelles vous êtes mis au défi par un champion du monde ou champion olympique sur ses parcours d’entraînement ou de course préférés.

Après l’Eddy Merckx Classic, Sven Nys attendra à son tour tous les fans de vélo à Baal le 2 septembre à l’occasion de sa Sven Nys Classic, soit la dernière randonnée de la saison du Continental Cycling Heroes Tour.