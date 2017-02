Économie circulaire : Bruxelles lance un nouvel appel à projets

Les ministres bruxellois de l’Environnement et de l’Economie, Céline Fremault et Didier Gosuin, ont annoncé mercredi le lancement officiel d’un deuxième appel à projets be circular 2017. Celui-ci a eu lieu en compagnie des 41 entreprises lauréates de l’édition 2016. Ces entreprises se partageront près de 1,7 million d’euros pour développer leurs projets d’économie circulaire. Une enveloppe d’1,5 million est prévue pour l’édition 2017.

Le gouvernement bruxellois a adopté, il y a près d’un an, le Programme régional en Economie circulaire et ses 111 actions déclinées en plusieurs thématiques transversales, sectorielles, territoriales et de gouvernance. Concrètement, il visait un appui public à une accélération de la mise en œuvre concrète de différents modèles d’économie circulaire en Région bruxelloise, comme le réemploi des déchets, les nouveaux modèles économiques de l’économie circulaire, l’écoconception et les démarches performantes d’accompagnement à la transition vers l’économie circulaire.

Dans ce cadre, Mme Fremault (cdH) et M. Gosuin (DéFI) ont initié un appel à projets conjoint Economie et Environnement doté d’1 million d’euros, complété par la suite d’un montant de 700.000 euros par la ministre de l’Environnement, face au succès rencontré. Au total, 85 projets ont été introduits en 2016. Au final, 41 projets sont soutenus et permettront plus de 30 recrutements, des investissements en machines, et des études de faisabilité – la liste des lauréats 2016 est disponible sur www.circularprojects.brussels-.

Selon les données transmises par les PME, le budget total des projets soutenus (et co-financés) approche les 8 millions d’euros. Le secteur de l’alimentation et de la construction sont les plus représentés. Ils sont à nouveau considérés comme prioritaires pour l’édition 2017. Le nouvel appel à projets reprend les 4 thématiques prioritaires suivantes: les 3 R (réparer, réutiliser, recycler), l’alimentation (hors production agricole qui fait l’objet d’un appel à projets dans le cadre de la stratégie Good Food) et la construction. Les projets doivent être déposés au plus tard pour le 15 mai 2017 via www.circularprojects.brussels.

