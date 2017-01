Du monde aux funérailles de François Van der Elst

Plusieurs anciennes grandes personnalités du monde du football en Belgique comme Aimé Anthuenis, Robbie Rensenbrink, Michel Verschueren et Jan Ceulemans ont assisté samedi en fin de matinée aux funérailles de l’ancien attaquant d’Anderlecht et des Diables Rouges, François Van der Elst célébrées en l’église Saint-Paul d’Opwijk. Il avait 62 ans et est décédé mercredi des suites d’une défaillance cardiaque.

L’ancien sélectionneur national Aime Anthuenis fut le dernier entraîneur de ‘Swat’ au Sporting Lokeren. « Il était arrivé en provenance de West Ham United. Malgré ses états de service, il avait joué à Anderlecht, au New York Cosmos et à West Ham, il était un joueur du groupe. Il aurait pu se prendre pour une vedette mais il ne l’a pas fait. Il était très aimable. Très apprécié aussi des supporters de Lokeren. Je l’avais déplacé de l’attaque à la défense où il était encore plus intenable. Jusqu’à ce qu’il se fracture la jambe. Je l’avais encore rencontré ces dernières années. C’était toujours agréable de lui parler. Devoir lui dire adieu aujourd’hui fait beaucoup de peine. » Son ancien équipier à Anderlecht, l’ancien Soulier d’Or néerlandais Robbie Rensenbrink a aussi été surpris par la disparition. « J’ai été horriblement choqué en apprenant la nouvelle que Swatje avait eu une défaillance cardiaque. Je chéris les bons souvenirs avec lui. Il n’était pas une vedette. Un gars simple mais surtout un super bon joueur. Nous nous trouvions si bien sur le terrain. Je savais ce qu’il allait faire sur une phase déterminée et vice versa. Nous devons le laisser partir à 62 ans. C’est bien trop jeune pour un si chic type. » « C’est le 6e joueur de la famille du Sporting d’Anderlecht qui doit partir en quelques mois » a rappelé Michel Verschueren, l’ancien manager général des Mauves. « Outre Van der Elst, Cornelis, Trappeniers, Keshi et Lippens s’en sont allés. Swat avait la classe mondiale et était un grand monsieur. » « Au niveau des clubs, nous étions rivaux et équipiers en équipe nationale. Mais surtout nous étions amis. Il va nous manquer », a ajouté pour sa part le recordman de sélection chez les Diables Rouges Jan Ceulemans (Belga)