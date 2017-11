Dominique Leroy, la PDG de Proximus, a donné cours à des jeunes sans emploi à Schaerbeek

Ce vendredi matin pendant deux heures, Dominique Leroy, la big boss de Proximus, a donné cours à des jeunes entre 18 et 25 ans dans le cadre de la formation Digitalent.

Le cours était donné à Schaerbeek. Près de 40 autres jeunes à La Louvière, Ostende et Gand ont également pu suivre la formation à distance en streaming, et poser leurs questions via un tchat.

La rencontre était étonnante, entre des jeunes sans formation, pour la plupart dans une situation difficile et la grande patronne de Proximus. Dominique Leroy a pris le temps de leur expliquer ce que les entreprises attendent des jeune. Le maître mot : motivation.

Cette formation était donnée dans le cadre du projet Digitalent portée par la Proximus Foundation. L’objectif est d’aider les jeunes à faire leur entrée dans le monde du travail en les initiant aux nouvelles technologies. Concrètement, il s’agit d’une série d’ateliers permettant à de jeunes demandeurs d’emploi peu scolarisés de découvrir les technologies de l’information et de communication.