Docks Bruxsel inaugure l’espace Godin et son exposition sur le passé industriel du site

A l’occasion du 200e anniversaire de la naissance de l’industriel Jean-Baptiste Godin, Equilis, développeur et propriétaire de Docks Bruxsel, a ouvert officiellement mercredi l’Espace Godin, consacré à une exposition sur le passé industriel du site. L’inauguration a eu lieu en présence d’un représentant du cabinet du ministre-président de la Région Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort.

Docks Bruxsel a été implanté sur l’ancien site des Poêleries Godin. La conception du shopping center a intégré l’histoire industrielle du lieu et a notamment inclus la rénovation de l’édifice surnommé « la Cathédrale » par les ouvriers de l’époque, du fait de l’aspect majestueux de sa charpente. Le dernier et 3e étage de ce bâtiment abrite désormais l’Espace Godin, une exposition muséale dédiée à l’histoire du lieu et à son concepteur. Sensible à l’idée de redistribution des richesses aux ouvriers, Jean-Baptiste Godin avait imaginé des infrastructures destinées au bien-être des travailleurs.

Le Familistère, préservé à côté de Docks, logeait ainsi des employés et leurs familles. L’exposition permanente s’étend sur plus de 140 m2. Elle aborde les courants d’idées qui ont influencé la genèse de ce projet, l’histoire personnelle de Jean-Baptiste Godin ou encore le passé de son usine de Guise dans le nord de la France. L’Espace Godin s’est doté de matériaux audiovisuels et d’une table tactile grand format pour présenter des documents, des illustrations, des photographies et des vidéos de l’époque.

Cette exposition est le fruit d’une collaboration entre Equilis, Guido Vanderhulst, défenseur de la mémoire du patrimoine industriel bruxellois et SDesign, spécialiste en scénographie et muséographie. « Dans les pôles de développement prioritaire, la Région est soucieuse d’ancrer les projets contemporains en s’appuyant sur les ressources historiques du territoire. Dans la zone canal particulièrement, la valorisation de l’histoire industrielle et sociale est essentielle », a souligné le ministre-président bruxellois, à cette occasion. (Belga)

REPORTAGE de Martin Caulier et de Thierry Dubocquet