Dix nouveaux noms à l’affiche du festival Couleur Café

Le festival Couleur Café, qui se déroulera du 30 juin au 2 juillet, a dévoilé ce mardi le nom de dix nouveaux artistes pour son édition 2017. Le beatmaker Sango et le producteur d’indie RnB JMSN, deux artistes de la nouvelle génération de hip hop underground, se produiront notamment au pied de l’Atomium.

La scène de rap belge sera également représentée lors du festival avec Baloji, Scylla ainsi que Caballero & JeanJass. La seconde édition du projet exclusif de hip hop Niveau4 est également au programme du samedi 1er juillet. Les fans de reggae pourront par ailleurs profiter de la venue de Toots & the Maytals et Yannis Odua. Les Compact Disk Dummies et Batuk seront également présents. Mi-février, les organisateurs de Couleur Café avaient déjà annoncé la venue d’Alpha Blondy, Damian Marley, Lil Dicky, Kery James ou encore de Mathieu Chedid avec son nouveau projet Lamomali. Les tickets sont disponibles sur le site internet du festival (www.couleurcafe.be) ainsi que dans les points de prévente habituels. Organisé sur le site de Tour et Taxis depuis 1994, le festival déménage cette année sur le plateau du Heysel et se tiendra du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet. (Belga)