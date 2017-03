Eurostar a connu une année 2016 « difficile » dans la foulée des attaques terroristes, transportant au total 10 millions de passagers, contre 10,4 millions l’année précédente (-4%), a annoncé l’opérateur de trains à grande vitesse reliant l’Angleterre au continent.

Les ventes ont diminué de 3%, à 794 millions de livres sterlings en 2016 contre 821 millions de livres sterlings en 2015. En outre, des conditions commerciales difficiles et une baisse de la demande ont donné lieu à une perte d’exploitation de 25 millions de livres sterling en 2016 (environ 28,6 millions d’euros). Eurostar a tout de même des raisons de se réjouir puisque l’entreprise ferroviaire fait état d’un record de fréquentation au mois de décembre et d’un « solide début d’année. »

« Les ventes pour les 10 premières semaines de 2017 sont en hausse de 12% et les marchés hors Europe affichent de bons résultats », souligne-t-on. Eurostar constate depuis le début de l’année une augmentation de 17% sur un an du nombre de passagers en provenance des États-Unis ainsi qu’une croissance dans le marché d’affaires. « Afin de répondre à la demande croissante, Eurostar déploie actuellement un important programme d’investissement dans sa flotte, ses gares et ses services », indique encore la société. Le capital d’Eurostar est aux mains des opérateurs SNCF, LCR et de la SNCB. (Belga)