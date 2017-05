Dix mille personnes s’invitent à la table de la démocratie avec Tout Autre Chose

Dix mille personnes se sont invitées dimanche à Bruxelles, à l’occasion de la troisième parade des mouvements Tout Autre Chose et Hart Boven Hard, à « la table des négociations pour la démocratie ».

Les manifestants ont déambulé au départ de la gare du Nord pour s’installer autour d’une table d’un kilomètre de long, boulevard de Berlaimont, à proximité de la banque nationale. Les participants ont frappé du poing sur la table, manifestant par là leur souhait de s’inviter au processus d’amélioration de la démocratie. Une centaine de représentants de la société civile ont lu une « déclaration de la normalité » dans laquelle ils ont interpellé les dirigeants politiques sur des comportements anormaux à l’œuvre aujourd’hui.

Parmi les thématiques visées se retrouvaient le fossé grandissant entre les plus riches et les plus pauvres de la société, la situation des personnes étrangères et l’emploi. Outre des associations, les partis socialistes, écologistes et le PTB participaient également à cette troisième parade.

Belga

Images : Marjorie Fellinger