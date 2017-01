Dispositif hivernal : la Région prévoit un monitoring quotidien et une vigilance accrue

Face à la chute des températures, les Ministres de l’Action sociale, Céline Fremault et Pascal Smet ont tenu à rappeler que le dispositif hivernal propose, grâce à un monitoring quotidien, des places en suffisance pour accueillir les sans-abri tout au long de l’hiver. Dans un communiqué, les ministres indiquent que « lundi soir, 220 places étaient encore disponibles sur un total de 1350 places. Les maraudes ont également été renforcées pour une vigilance accrue. Les 1030 places du dispositif hivernal (novembre à avril) s’ajoutent au 320 places ouvertes toute l’année (Samu Social rue du Petit Rempart, Samusocial pour familles à WSL, Samusocial Medihalte, Pierre d’angle et Centre Ariane) pour un total de 1.350 places. »

Numéro gratuit pour signaler les personnes en détresse

A côté des places ouvertes la nuit, les Ministres de l’Action sociale ont souhaité un renforcement de la capacité d’accueil des centres de jour (dispositif ‘hiver 86.400’ du nombre de secondes qui composent une journée). Le communiqué ajoute que « les maraudes ont également été amplifiées. Outre les équipes de jour, 2 à 3 équipes de maraudes tournent chaque soir dans les quartiers entre 17h et 2h du matin, et une équipe de 2h à 6h du matin. Les ministres tiennent à rappeler qu’un numéro gratuit est mis en place pour permettre au public de signaler la présence d’une personne en détresse dans la rue et qui ne disposerait pas encore d’un hébergement d’urgence par cette période de grand froid : 0800.99.340 »