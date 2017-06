Disparition d’une fillette à Anderlecht: le suspect placé sous mandat d’arrêt

Le suspect placé sous mandat d’arrêt pour détention arbitraire et enlèvement.

Jihane El Oizi (6 ans) qui avait été vue pour la dernière fois au Marché de l’Abattoir à Anderlecht dimanche après-midi et dont la police fédérale avait diffusé un avis de recherche, a été retrouvée lundi dans le centre de Bruxelles. La fillette était accompagnée de l’homme apparaissant sur des images de vidéosurveillance et auquel la police avait demandé de se manifester. L’individu a été arrêté, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles, qui ne dispose pas encore d’informations sur l’état de santé de la fillette. Jihane El Oizi, âgée de 6 ans, a été vue pour la dernière fois au Marché de l’Abattoir à Anderlecht dimanche vers 15h00 et ne s’est plus manifestée depuis.

Des images de vidéosurveillance la montraient en compagnie d’un homme de type nord-africain qui lui donnait la main. Les parents de Jihane ne connaissent pas cet individu. C’est grâce à la diffusion de son signalement que la fillette a pu être retrouvée en sa compagnie.