Dimanche, cela fera vingt ans que le corps de Loubna Benaïssa était retrouvé à Ixelles

Ce dimanche 5 mars, cela fera vingt ans que le corps de la petite Loubna Benaïssa était retrouvé dans la cave d’une station service située à Ixelles. Son meurtrier, Patrick Derochette, 33 ans, était alors arrêté.

Loubna Benaïssa, 9 ans, avait disparu le 5 août 1992. L’enquête n’a connu un coup d’accélérateur que quatre ans plus tard dans le sillage de l’arrestation de Marc Dutroux à l’été 1996, alors que le dossier a été transmis au parquet de Neufchâteau. Les enquêteurs ont alors parcouru une nouvelle fois l’itinéraire emprunté par la jeune fille à l’été 1992. Le corps a finalement été retrouvé le 5 mars 1997 dans une malle en fer posée dans la cave d’une station service située avenue de la Couronne à Ixelles. Le fils de l’exploitant de la station, Patrick Derochette, déjà interrogé en 1992 mais qui avait fourni un alibi, a été inculpé le jour même d’enlèvement et de séquestration avec la circonstance aggravante du viol et du décès d’une enfant. Déjà condamné en juin 1984 pour abus sur mineur, mais libéré après un bref internement, Derochette a avoué le viol mais a varié dans sa version des faits concernant le décès de sa victime. Après la découverte du corps, plusieurs incidents impliquant des personnes d’origine étrangère ont éclaté. Nabela Benaïssa, la soeur aînée de la victime, a lancé un appel au calme. « Au nom de l’amour que vous avez pour Loubna, pour que l’on puisse lui dire adieu en toute sérénité, pour qu’elle soit fière de l’hommage que vous lui rendez, nous vous demandons de rester calmes, de maîtriser votre colère », a-elle déclaré. Son appel sera entendu. Le 8 mars 1997, quelque 20.000 personnes ont assisté à la cérémonie d’adieu à la grande mosquée de Bruxelles. Le corps a été enterré dès le lendemain à Tanger, au Maroc. Patrick Derochette n’a jamais été jugé. Déclaré malade mental, la chambre des mises en accusation a ordonné son internement en 1999. Il est décédé de mort naturelle en décembre 2016 à Tournai à l’âge de 52 ans. (Belga)