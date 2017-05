D’ici 2019, les voyageurs pourront valider leur titre de transport avec une carte bancaire. Plus besoin de carte Mobib, un paiement direct avec sa carte de crédit suffira. A plus long terme, l’ouverture des portiques sera aussi possible avec son smartphone. C’est ce qu’a annoncé le patron de la Stib Brieuc de Meeûs lors d’un congrès à Montréal.

(Photo : Belga)