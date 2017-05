Diables rouges : Kompany de retour dans la sélection, Tielemans, Dendoncker et Lukaku aussi présents

Le sélectionneur fédéral Roberto Martinez a annoncé ce mardi sa sélection pour les deux prochains matches de l’équipe nationale belge de football, en amical contre la République Tchèque le 5 juin (au Stade Roi Baudouin) et en qualifications pour la Coupe du monde en Estonie le 9 juin.

La grande annonce de cette sélection de 27 joueurs est le retour de Vincent Kompany. Longtemps blessé, le capitaine de Manchester City a fait son retour sous les couleurs mancuniennes voici un mois et a visiblement convaincu Martinez de le reprendre en sélection. Kompany n’avait plus été rappelé par le coach espagnol depuis le 13 novembre 2016. Toutefois, le sélectionneur a confirmé qu’Eden Hazard, capitaine de l’équipe belge durant l’absence de Kompany, gardera le brassard.

Roberto Martinez a également repris Leander Dendoncker (RSC Anderlecht), Youri Tielemans (AS Monaco) et Romelu Lukaku (Everton) dans cette dernière sélection de la saison 2016-2017.

Notons que des places sont toujours en vente pour le match amical contre la République tchèque, le 5 juin à 20h45, au Stade Roi Baudouin : cliquez ici pour plus d’informations. (Gr.I., photo Belga/Dirk Waem)

📝 Our squad list for the #FamilyDay (03/06), Czech Republic (05/06) and Estonia (09/06) ! #belcze #estbel #roadtorussia pic.twitter.com/b3RNJnqgB7

— BelgianRedDevils (@BelRedDevils) 30 mai 2017