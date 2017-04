La deuxième édition de l’Employer’s Day se tient toute la journée dans les quartiers de la Région Bruxelloise. Organisée par Actiris et tous ses partenaires, comme Bruxelles Formation, le VDAB pour les Missions Locales, elle a pour objectif d’envoyer 1000 personnes à la rencontre des employeurs bruxellois, publics, privés et du secteur du non-marchand. Les équipes arpentent les rues pour proposer aux commerçants et aux petites entreprises bruxelloises, les services gratuits d’Actiris.